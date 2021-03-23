Dev hortum köyleri yıktı geçti

Daha çok Akdeniz ve Ege sahillerinden alışık olduğumuz hortum bu kez Yozgat'ta ortaya çıktı. Çapı yaklaşık 100 metreydi, köylerin ortasından geçen dev hortum ortalığı adeta yıktı geçti. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. Ancak büyük hasar bıraktı.
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NTV 23.03.2021 - 17:37| Son Güncelleme : 23.03.2021 - 17:50
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