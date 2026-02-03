Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Gündeme alınmayacak

03.02.2026 11:23

NTV - Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçimin gündeme alınmayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren Bahçeli, "Özel'in erken seçim ezberine takılması ve şahsıma çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır." dedi.