Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Gündeme alınmayacak
03.02.2026 11:23
NTV - Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçimin gündeme alınmayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren Bahçeli, "Özel'in erken seçim ezberine takılması ve şahsıma çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır." dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.