Devrilen araç takla atarak dik durdu

Adana'nın Feke ilçesinde devrildiği tarlada dik duran hafif ticari araçtaki bir çocuk yaralandı. O.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Kaşaltı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Takla atan araç, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Dik duran araçta yolcu olarak bulunan sürücünün 13 yaşındaki oğlu S.A. yaralandı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.