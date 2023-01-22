Devrilen aracı elleriyle kaldırarak sürücüyü kurtardılar

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü, yoldan geçen diğer sürücülerce kurtarıldı. Aracı elleriyle kaldıran sürücüler, yaşlı adamı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaşlı adamın koltuk değneği kullandığını fark eden sürücüler ''Amca sen artık araba kulanma'' diyerek uyarıda bulundu. Kazayı yara almadan atlatan yaşlı adam, kontrol amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.

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