Dezenformasyonla mücadele kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu

Uzun süredir üzerinde çalışılan, dezenformasyonla mücadele düzenlemesinin haziran ayında Meclis’e sunulması planlanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, düzenlemenin ayrıntılarını anlattı. (Haber:Özgür Akbaş)

Haberler - NTV 29.04.2022 - 13:42 | Son Güncelleme : 29.04.2022 - 13:49

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