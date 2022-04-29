Dezenformasyonla mücadele kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu
Uzun süredir üzerinde çalışılan, dezenformasyonla mücadele düzenlemesinin haziran ayında Meclis’e sunulması planlanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, düzenlemenin ayrıntılarını anlattı. (Haber:Özgür Akbaş)
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