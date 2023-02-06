DHA Muhabiri: Deprem sırasında elektrikler kesildi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. Deprem yaklaşık 30 saniyeden fazla sürdü. DHA Kahramanmaraş muhabiri Ömer Koç yaşananları ve son durumu NTV canlı yayınınında aktardı.
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