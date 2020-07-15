Dijital ortamda 15 Temmuz sergisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz’un yıldönümünde darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan demokrasi zaferini, dijital sergiye taşıdı. Diyarbakır’da kurulan dijital gösterim merkezi yıl boyunca açık kalacak.
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NTV Haber 15.07.2020 - 08:20| Son Güncelleme : 15.07.2020 - 08:23
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