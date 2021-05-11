Dikkat 'Koca engerek'

Türkiye'deki en zehirli türler arasında yer alan 'koca engerek' yılanı, Tunceli'de köyde görüldü. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki engereği görenler korkuya kapılırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi Murat Özel, yılanların çiftleşme döneminde olduğu için saldırganlaştığını, vatandaşların bu konuda dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.
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NTV 11.05.2021 - 12:52| Son Güncelleme : 11.05.2021 - 13:03
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