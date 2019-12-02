Dikkatsizliği hayatına mal oluyordu (Tinerle soba yakmak istedi)
Uşak'ta demir doğrama dükkanında çalışan bir kişi, tinerle soba yakmak isterken alevler içinde kaldı. Ağır yaralanan çalışanın hastanedeki tedavisi sürüyor. Feci olay yanıcı ve uçucu maddelerle soba yakılmaması gerektiğini bir kez daha gösterdi.
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