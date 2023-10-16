Dilan Polat ve Engin Polat'a suç örgütü soruşturması
Son dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu. Çifte yönelik suçlamalar artıyor. Dilan Polat ve eşi hakkında "suç örgütü" soruşturması başlatıldı. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullandığı, toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...
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