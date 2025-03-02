Dilan Polat: Yaşayabilecek gücüm kalmadı artık canımı da alın
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, "uyuşturucu madde satın almak veya kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınmadan önce sosyal medyadan açıklama yapan Dilan Polat "Artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Alın götürün beni, saçımı, kanımı her şeyimi alın ama artık canımı da alın." dedi.
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