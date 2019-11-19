Dipsiz Göl hayata dönebilecek mi? (Sit alanı ilan edilecek)
Define kazısı nedeniyle kurutulan Gümüşhane'deki Dipsiz Göl ile ilgili tepkiler sürüyor. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, bölgeye giderek inceleme yaptı. Gümüşhane'de define kazısı sırasında yok edilen Dipsiz Göl'de incelemelerde bulundu. Açıklamanın ayrıntılarını DHA Muhabiri Aleyna Keskin aktardı.
19.11.2019 - 16:37| Son Güncelleme : 19.11.2019 - 16:38
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