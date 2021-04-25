Direğe çarpıp parçalanan otomobilden sapasağlam çıktı
Antalya’da aracının kontrolünü kaydedip direğe çarpan bir sürücü, parçalanan otomobilden sapasağlam çıktı. Takla atıp ikiye ayrılan otomobilden topallayarak çıkan sürücü, hemen yan tarafa geçerek arkadaşının durumunu kontrol etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki arkadaşın durumu iyi...
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ntv.com.tr 25.04.2021 - 11:07| Son Güncelleme : 25.04.2021 - 11:25
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