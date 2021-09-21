Direğe çarpıp takla attı: Başka aracın üzerine düştü
İstanbul Sultangazi’de aydınlatma direğine çarpan bir otomobil, takla atıp başka bir aracın üzerine düştü. Çevredeki güvenlik kamerasının kaydettiği kazadan, sürücü ve yanındaki arkadaşı yara almadan kurtuldu.
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ntv.com.tr 21.09.2021 - 11:26| Son Güncelleme : 21.09.2021 - 11:39
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