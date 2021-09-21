Direğe çarpıp takla attı: Başka aracın üzerine düştü

İstanbul Sultangazi’de aydınlatma direğine çarpan bir otomobil, takla atıp başka bir aracın üzerine düştü. Çevredeki güvenlik kamerasının kaydettiği kazadan, sürücü ve yanındaki arkadaşı yara almadan kurtuldu.

ntv.com.tr 21.09.2021 - 11:26 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 11:39

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