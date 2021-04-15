Direksiyon başında ikinci kez alkollü yakalandı: ‘‘Evde içtim, yolda mı içtim’’
Isparta’da daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, alkollü halde yine direksiyon başında yakalandı. ‘‘Alkolü evde içtim, yolda mı içtim’’ diyerek kendisini savunan Nurullah A., ehliyetine 2 yıl daha el konulduğuna inanamadı. Ehliyetini geri almadan üzerine 2 yıl daha nasıl eklendiğini anlamadığını söyleyen sürücü sinirlenip maskesini de çıkardı. Polislerin uyarılarına da aldırmayıp ‘‘Yaz abi yaz, maskeden de yaz’’ diyerek tepki gösterdi.
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ntv.com.tr 15.04.2021 - 11:47| Son Güncelleme : 15.04.2021 - 12:06
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