Direksiyon başındaki sürücüyü tekme tokat dövdüler
İstanbul Şişli’de yolun karşısına geçerken bacağına hafif şekilde çarpan sürücüye saldıran bir kişi ve akrabasını çevredekiler zor durdurdu. Oktay S. ve akrabası Zafer K. aracın kapısını açıp direksiyon başındaki şoförü tekme tokat dövdü. Sürücü Furkan Bulut’un şikayeti üzerine yakalanan Oktay S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zafer K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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