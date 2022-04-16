Direksiyon başındaki taksiciye yolcu tekmesi

İstanbul Nişantaşı'nda bir taksici, aldığı müşteriyle tartıştı. Müşteri 50 liradan fazla vermeyeceğini söyleyince taksici müşteriyi karakola götürmek istedi. Taksinin arka koltuğunda camları tekmelemeye başlayan kadın, şoföre tekme tokat saldırdı.

Haberler - DHA 16.04.2022 - 10:47 | Son Güncelleme : 16.04.2022 - 10:59

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