Sürücü hakimiyeti kaybedince...

İstanbul Sultangazi'de gündüz saatlerinde bir araç takla atarak kaza yaptı. Sürücüsünün araçtan fırladığı aracın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüye yardıma koştu.
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NTV 29.07.2020 - 10:11| Son Güncelleme : 29.07.2020 - 10:26
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