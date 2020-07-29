Sürücü hakimiyeti kaybedince...

İstanbul Sultangazi'de gündüz saatlerinde bir araç takla atarak kaza yaptı. Sürücüsünün araçtan fırladığı aracın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüye yardıma koştu.

NTV 29.07.2020 - 10:11 | Son Güncelleme : 29.07.2020 - 10:26

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER