NTV

Direksiyonda kalp krizi kamerada
16.08.2018 - 15:31

Antalya'da kalp krizi geçiren otobüs şoförünün yardım istemesi ve yolcuların müdahalesi güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şoför aracı sağa çekerek "Arkadaşlar çok kötü oldum. Gözüm kararıyor. Arabayı çekiyorum. Burada duruyorum. Kimseyi riske atamam. Ambulansı arayıp yardım isteyin. Arkadaş sizi buradan gelip alacak. Kalbime vuruyor" sözleriyle yardım istiyor. Ardından gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Kalp krizi anında ne yapmalı, ne yapmamalı?

Diğer Videolar

tümünü göster
kurbanlık-çatı.jpg

Sahibinden kaçan koç çatıya çıktı

 21.08.2018 - 17:12
abd büyükelçilik2.jpg

ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılan aracın plakası gizlenmiş

 21.08.2018 - 16:15
ara güler.jpg

Görme engelli fotoğrafçılar

 20.08.2018 - 22:22
köprü-yıkılma.jpg

Cenova'daki köprünün yıkılma anına ait yeni görüntü

 20.08.2018 - 18:31

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP