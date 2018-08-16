Direksiyonda kalp krizi kamerada

Antalya'da kalp krizi geçiren otobüs şoförünün yardım istemesi ve yolcuların müdahalesi güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şoför aracı sağa çekerek "Arkadaşlar çok kötü oldum. Gözüm kararıyor. Arabayı çekiyorum. Burada duruyorum. Kimseyi riske atamam. Ambulansı arayıp yardım isteyin. Arkadaş sizi buradan gelip alacak. Kalbime vuruyor" sözleriyle yardım istiyor. Ardından gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
Kalp krizi anında ne yapmalı, ne yapmamalı?