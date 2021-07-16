Direksiyondaki damat pompalıyla etrafa ateş açtı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücü koltuğundaki damat, etrafa pompalı tüfekle ateş etti. Damat S.B.’nin direksiyonu bırakarak ateş açtığı anlar, yanındaki kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

NTV 16.07.2021 - 09:51 | Son Güncelleme : 16.07.2021 - 09:56

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