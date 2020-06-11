Bakan Çavuşoğlu NTV'ye konuştu: Ayasofya uluslararası konu değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında Ayasofya tartışmalarını değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Konu uluslararası bir konu değil ulusal egemenlik konusudur" diye konuştu. ABD'nin uluslararası dini özgürlükler raporunda yer alan Ayasofya'ya dönük ifadelere de tepki gösteren Çavuşoğlu, "ABD gibi bir ülkenin bunu sorgulaması trajikomik" ifadesini kullandı.

NTV 11.06.2020 - 12:21 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 12:37

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