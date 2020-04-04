Diyabet hastalarında virüse bağlı ölüm riski 8 kat daha fazla (Uzman yorumu)
Virüs tüm dünyayı tehdit ediyor binlerce kişi hayatını kaybetti. Ancak bazı hastalıklarda ölüm riski çok daha yüksek. Diyabet de bu hastalıklar arasında. Diyabet ölüm riskini 8 kat artırıyor. Bu nedenle diyabet hastalarının kalp, damar ve tansiyon hastaları gibi dikkatli olması gerekiyor. Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Mustafa Araz, bu hastaların uyması gereken kuralların hayati öneme sahip olduğunu söyledi. İşte o uyarılar...
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NTV 04.04.2020 - 09:31| Son Güncelleme : 04.04.2020 - 09:52
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