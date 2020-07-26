Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Atatürk'e beddua değil, dua edilir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii'nin açılışındaki sözleri siyaset dünyasının gündeminde. Erbaş'ın sözleri CHP ve İYİ Parti'nin tepkisine neden oldu. Ali Erbaş yeni bir açıklama yaptı ve "Atatürk'e beddua değil, dua edilir" dedi.

ntv.com.tr 26.07.2020 - 13:36 | Son Güncelleme : 26.07.2020 - 13:38

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