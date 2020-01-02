Diyarbakır Bağlar'da metruk binalar yıkılıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelen metruk binalar tek tek yıkılıyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen belediye ekipleri, şu ana kadar 60 binayı yıktı. İlçede çalışmalar devam ediyor. (Haber: Nizamettin Kaplan Kamera: Seyfettin Ay, NTV Haber)
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