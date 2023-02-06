Diyarbakır'da deprem enkazından 2 kişinin kurtarıldığı anlar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin vurduğu kentlerden Diyarbakır'da, yerle bir olan 12 katlı bir binadan iki kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yenişehir ilçesindeki kurtarma anlarına, NTV ekibinden Nizamettin Kaplan ve kameraman Seyfettin Ay tanıklık etti.

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