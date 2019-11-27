Diyarbakır'da dili boğazına kaçan sürücüyü polisler böyle kurtardı
Diyarbakır'da trafikte uygulama yapan ekipler dili boğazına kaçtığı için fenalaşan bir sürücüyü fark etti. Sürücü polislerin müdühalesiyle kurtuldu. Durumu iyi olan sürücü taburcu edildi. İşte o anlar...
27.11.2019 - 16:33| Son Güncelleme : 27.11.2019 - 16:37
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