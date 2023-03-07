Diyarbakır'da enkaz altından çıkarılan eşyalar ailelere teslim ediliyor

Diyarbakır'da yıkılan 4 binanın enkazından geriye, o binalarda yaşanların hikayeleri ve hatıraları kaldı. Bağlar Belediyesi tarafından enkazlardan toplanan eşyalar bir merkezde toplandı. Hayatını kaybedenlerin akrabaları, o merkeze giderek yüzlerce eşyanın içinden yakınlarına ait olanları bulup teslim alıyor. (Haber:Nizamettin Kaplan Kamera:Seyfettin Ay)

TÜRKİYE HABERLERİ