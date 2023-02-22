Diyarbakır'da Galeria Sitesi'nde yıkım başladı: Kepçeler yere vurarak sarsıntı yapılıyor
Depremde ağır hasar alan Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nde yıkım başladı. Site sakinleri özellikle içeride mahsur kalan evcil hayvanlarının kurtarılması için yetkililere çağrıda bulunmuştu. Ancak tehlikeli olduğu için sabah saatlerinde binanın yıkımına başlandı. Son durumu NTV ekibinden Nizamettin Kaplan aktardı.(Kamera:Seyfettin Ay)
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