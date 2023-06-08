Diyarbakır'da kaçak elektrik terörü: Araçla önünü kesip tehdit ettiler

Güneydoğu'da elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'in saha ekibi, sorumlu oldukları bölge içinde kaçak elektrik kontrolü için gittikleri yerde kaçak elektrik kullanan bazı kişiler tarafından ölümle tehdit edildiler. Polise haber verilmesiyle ekipler, kurtulmayı başardı.

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