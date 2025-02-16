Diyarbakır'da kaçan deve kuşu 3 gün sonra bulundu
Diyarbakır'da bir iş yerinin bahçesinden kaçan ve karayoluna giren deve kuşu, 3 gün sonra bulundu.
Olay, 12 Şubat’ta Diyarbakır- Batman karayolu 10’uncu kilometresine meydana geldi. Bir arkadaşının hediye ettiği deve kuşu, sahibi Fırat Özateş’in baktığı iş yerinin bahçesinden kaçarak, karayolunda koşmaya başladı.
Sürücüler zor anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olayın duyulmasının ardından deve kuşu, Yenişehir ilçesi Güzelköy mevkisinde çevredekiler tarafından bulunup, sahibine teslim edildi.
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