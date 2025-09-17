Diyarbakır'da kadın öğretmene saldırı!
Diyarbakır'da bir veli, öğretmene saldırdı.
Olay, dün Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlkokulu'nda meydana geldi.
İddiaya göre; nöbetçi öğretmen R.S., teneffüste kavga eden iki öğrenciyi ayırdı. Kavga eden öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu.
Tırnak izinin kavga sırasında olduğu öğrenilirken; durumu ailesine anlatan öğrencinin annesi, okula gelerek R.S. ile tartışmaya başladı. Okuldakiler tartışmayı sonlandırmaya çalışırken; veli, R.S.'ye tokat attı. Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S.'nin şikayeti sonrası veli, gözaltına alındı.
