Diyarbakır'da kafeye silahlı saldırı: Merve Nur öldü, bir kişi yaralı
Diyarbakır’da, bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede Merve Nur Yararlık'ın öldüğü, S.K.'nın da yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, tabancayla kafenin korkuluklarına kadar gelen şüphelinin, ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.
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