Diyarbakır'da korkunç olay kamerada: Muavini otobüsle ezerek öldürdü
Diyarbakır'da mola verdikleri otogarda, tartıştığı muavin Abbas İşler'i ezerek öldüren otobüs şoförü Sebahattin İnce tutuklandı. İnce'nin mola verdikleri tesiste yemek yerken masaya bir yolcuyu davet ettiği, tartışmanın da bu yüzden başladığı ortaya çıktı. İkili arasındaki tartışmanın, İnce'nin aynı yolcuyu muavin koltuğunda oturtmak istemesiyle araç içinde de devam ettiği öğrenildi.
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