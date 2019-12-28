Diyarbakır'da matematik öğretmeni Milli Takım'a 4 sporcu yetiştirdi

Diyarbakırda Matematik Öğretmenliği yapan Volkan Öğdüm, öğrencilerini tırmanış sporuyla tanıştırdı. Öğrencilerine antrenörlük de yapan Volkan Öğdüm, sporcularıyla birlikte Türkiye ve yurt dışında katıldıkları birçok yarışmada madalyalar kazandı. Maddi imkanları kısıtlı olan öğretmen ve öğrenciler destek bekliyor.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER