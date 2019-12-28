Diyarbakır'da matematik öğretmeni Milli Takım'a 4 sporcu yetiştirdi
Diyarbakırda Matematik Öğretmenliği yapan Volkan Öğdüm, öğrencilerini tırmanış sporuyla tanıştırdı. Öğrencilerine antrenörlük de yapan Volkan Öğdüm, sporcularıyla birlikte Türkiye ve yurt dışında katıldıkları birçok yarışmada madalyalar kazandı. Maddi imkanları kısıtlı olan öğretmen ve öğrenciler destek bekliyor.
NTV Haber 28.12.2019 - 10:26| Son Güncelleme : 28.12.2019 - 10:28
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