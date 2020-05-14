Diyarbakır'da volkanik arazide pirinç ekimi

Diyarbakırlı kadınlar volkanik Karacadağ’ın eteklerinde pirinç ekerek, aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Merkez Bağlar belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile bin dönümlük alan volkanik taşlardan temizlenerek pirinç ekimine açıldı. Bölgede 300 kadın istihdam ediliyor.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 14.05.2020 - 14:43| Son Güncelleme : 14.05.2020 - 14:53
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.