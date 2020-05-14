Diyarbakır'da volkanik arazide pirinç ekimi

Diyarbakırlı kadınlar volkanik Karacadağ’ın eteklerinde pirinç ekerek, aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Merkez Bağlar belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile bin dönümlük alan volkanik taşlardan temizlenerek pirinç ekimine açıldı. Bölgede 300 kadın istihdam ediliyor.

NTV Haber 14.05.2020 - 14:43 | Son Güncelleme : 14.05.2020 - 14:53

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