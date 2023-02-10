Diyarbakır'da yerle bir olan AVM'yi NTV drone kamerası görüntüledi
Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmaları 6 noktada devam ediyor. Çok sayıda can kaybına neden olan depremde yıkılan binalarla ilgili yasal süreç başladı. Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıkları, soruşturma başlattı. Depremin bölgede yarattığı yıkım, NTV drone kamerasıyla görüntülendi. İşte konutların da bulunduğu bir alışveriş merkezinin yerle bir olmuş hali... (Haber:Nizamettin Kaplan Kamera: Seyfettin Ay)
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