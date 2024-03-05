Diyarbakır'daki arazi kavgasından yeni görüntüler
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde geçen yıl iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay yerine sevk edilen ambulanslardan birinin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, ateşe verilen tarladan çıkan dumanların arasından ilerleyen ambulanstaki sağlık ekibine, ellerinde uzun namlulu silahlar olan şüpheliler, yaralıların olduğu yerleri tarif ediyor.
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