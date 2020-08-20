Diyarbakır'daki Covid vakalarında korkutan artış

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Diyarbakır’da corona virüs vakaları artıyor. Özellikle yoğun bakımda yatan hasta sayılarında ciddi bir artış var. Hastaların son anlarına tanıklık eden sağlık görevlileri ise hüzün ve çaresizlikle baş başa kalıyor.
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NTV Haber 20.08.2020 - 18:08| Son Güncelleme : 20.08.2020 - 18:09
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