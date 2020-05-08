Diyarbakır'ın ünlü lezzeti kaburga dolması

Diyarbakır’ın her malzemesi özenle seçilen lezzeti kaburga dolması, corona virüs salgınına rağmen bu yıl da sofraları özenle süslüyor. Bu yıl kalabalık iftar sofraları yok ancak kaburga dolması paket siparişle evlere ulaştırılıyor. NTV Diyarbakır muhabiri Nizamettin Kaplan kentteki ünlü kaburgacılardan birine giderek son durumu aktardı.

NTV 08.05.2020 - 13:17 | Son Güncelleme : 08.05.2020 - 13:45

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