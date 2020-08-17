Diyarbakırlı çocuklar izleyenlerin yüreğini ısıttı

Sosyal medyanın gündeminde Diyarbakır sokaklarında yapılan bir sosyal deney var. Olayı kurgulayan iki kişi, tanımadıkları çocuklara parasız kaldıklarını ve yardıma ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Çocuklar da tereddüt etmeden onlara yardım ediyor ve her ihtiyaçlarını karşılıyor. Önce iki arkadaşın karnını doyuran çocuklar, ardından evlerinin kapısını açtı.

NTV 17.08.2020 - 07:48 | Son Güncelleme : 17.08.2020 - 07:50

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