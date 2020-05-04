Diyarbakırlı vazgeçmedi, paket servis arttı

Diyarbakır’da ramazan ayında ciğer kebabına büyük rağbet var. Corona salgını nedeniyle bir çok işyerinin kapalı olduğu kentte, müşterilerin ciğer özlemi paket servislerle gideriliyor. NTV Diyarbakır muhabiri Nizamettin Kaplan iyi ciğerin tarifini ustasından aldı.

NTV 04.05.2020 - 13:43 | Son Güncelleme : 04.05.2020 - 14:18

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