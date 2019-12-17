Doğa Koleji'nde maaşlarını alamayan öğretmenler eylem yaptı
Doğa Koleji'nde eylül ayından bu yana maaşlarını alamayan öğretmenler, iş bırakma eylemine başladı. Öğretmenler, İstanbul'daki genel merkeze dilekçe verdi, yasal yollara başvuracaklarını duyurdu. Okul yönetiminin ise devir işlemleri ile ilgili cumartesi yapmayı planladığı açıklama pazartesi gününe ertelenmişti. Ancak yönetim sessizliğini korudu. (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Alihan Sönmez, NTV Haber)
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