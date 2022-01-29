Doğalgaz sayacı, saksılar, havuz motoru ''İş adamıyım'' dedi, her şeyi alıp gitti
İzmir’de kendini ünlü bir iş adamı olarak tanıtan A.Ö., avukat olan eşi S.Ö. ile birlikte eşyalı olarak kiraladıkları lüks villada bir yıl boyunca kira vermeden oturdu. Almanya’da bulunan ev sahibi bunun üzerine hukuki işlem başlatarak evin tahliye edilmesini istedi ancak, tahliye kararını öğrenen A.Ö., iddialara göre nakliyat firması çağırarak evdeki tüm eşyaları çalıp kayıplara karıştı.
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