Doğanın yeni sorunu maske: Virüsten korudu dünyayı kirletiyor

Son 4 aydır dünyayı sarsan corona virüs, insanoğlunun katkısı ile yeni bir sorun doğurdu. Virüsten korunmak için kullanılan maske ve plastik eldivenler toprağa ve denize karıştı. NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu ve Kameraman Cahit Kazan, geri dönüşümü yapılamayan o tıbbi atıkların nasıl imha ediliğini araştırdı.

NTV 05.06.2020 - 13:13 | Son Güncelleme : 05.06.2020 - 13:54

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