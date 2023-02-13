Doğanşehir'de taş taş üstünde kalmadı

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından ilçelere, köylere gidildikçe bilanço daha da ağırlaşıyor. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de taş taş üstünde kalmadı. NTV drone kamerasının kaydettiği görüntüler yıkımın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. (Haber:Osman Terkan Kamera:Bahattin Demir)

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