Doğaya "terminatör böcekler" salındı

Mersin'de, ağaçlara zarar veren çam kese böceğine karşı doğaya "terminatör böcek" salındı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında 27 hektarlık orman alanına 1080 terminatör böcek bırakıldı. Bu yıl biyolojik mücadele kapsamında 20 binin üzerinde larva ve erişkin böcek ormanlara bırakılacak.
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NTV 08.04.2021 - 12:26| Son Güncelleme : 08.04.2021 - 12:43
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