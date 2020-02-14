Doğduğu odada karantinada kaldı

Büyük bir operasyonla Çin'den tahliye edilen 5'i çocuk 42 kişinin karantinası bitti. Yolcular 2 haftadır Ankara Zekai Tahir Burak hastanesindeydi. Son testlerinde de virüse rastlanmadı. Özgürlüklerine kavuşan yolcular, hem Wuhan'daki hem de hastanedeki günlerini anlattı. Hatta aralarından biri, o hastanede tam da doğduğu odada kaldığını söyledi.

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