Doğduğu odada karantinada kaldı

Büyük bir operasyonla Çin'den tahliye edilen 5'i çocuk 42 kişinin karantinası bitti. Yolcular 2 haftadır Ankara Zekai Tahir Burak hastanesindeydi. Son testlerinde de virüse rastlanmadı. Özgürlüklerine kavuşan yolcular, hem Wuhan'daki hem de hastanedeki günlerini anlattı. Hatta aralarından biri, o hastanede tam da doğduğu odada kaldığını söyledi.
NTV Haber 14.02.2020 - 20:00| Son Güncelleme : 14.02.2020 - 20:47
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