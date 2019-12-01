Doğu Ekspresi ile öğrencilere kırtasiye, oyuncak ve giysi yardımı
Ankara'da bir grup gönüllü, Doğu Ekspresi'yle Kars'a gitti. Buradaki okullarda öğencilere kırtasiye yardımı yapıldı. Onlar için gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlendi. Unutamayacakları bir gün yaşayan çocuklar, evlerine mutlu döndü.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.