Doğu Ekspresi ile öğrencilere kırtasiye, oyuncak ve giysi yardımı

Ankara'da bir grup gönüllü, Doğu Ekspresi'yle Kars'a gitti. Buradaki okullarda öğencilere kırtasiye yardımı yapıldı. Onlar için gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlendi. Unutamayacakları bir gün yaşayan çocuklar, evlerine mutlu döndü.

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