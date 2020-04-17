Doğu Roma'nın sınır garnizonu UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi
Türkiye'deki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan beş kültür varlığından biri de Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi... 3 bin yıllık tarihi kale bölge turizmi açısından çok önemli. Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Aytaç Coşkun, NTV Muhabiri Nizamettin Kaplan'ın sorularını yanıtladı.
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NTV Haber 17.04.2020 - 16:26| Son Güncelleme : 17.04.2020 - 16:36
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