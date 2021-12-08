Doğum gününde ölen gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Bursa’da doğum gününde hayatını kaybeden 21 yaşındaki Davut Can Duman’ın kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Duman’ın evde kuzeniyle beraber pasta keserek kutlama yaptığı görülüyor. Daha sonra arkadaşlarıyla eğlenmeye giden Duman, dönüş yolunda kaza geçirmişti. 21 yaşındaki Alim O.’nun kullandığı otomobil, metro istasyonuna uçmuş ve Davut Can Duman hayatını kaybetmişti.
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